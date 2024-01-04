Искусственный интеллект создал девушку мечты: как она выглядит

Она обладает стройным телом, длинными шелковистыми волосами каштанового оттенка, у нее карие глаза и белоснежные зубы. У Эмили идеальные черты лица и фигура, что и привлекает внимание людей.

Стоит отметить, что за короткий промежуток времени на девушку подписались 150 тысяч человек. А ее создателю удалось заработать на этом 10 тысяч долларов.

«Я спросил в ChatGPT, о какой девушке мечтает среднестатистический мужчина, и там было написано, что с каштановыми волосами и длинными ногами, так что я сделал ее именно такой, как там было написано», - признался создатель Эмили в комментарии Daily Mail.

Также он рассказал, что на девушку «запали» влиятельные мужчины. По его словам, они убеждены, что она реально существует, поэтому пишут ей в соцсетях.

«Это очень разные люди, которые с ней связываются. Через прямые сообщения в Instagram с ней связываются действительно известные люди, такие как футболисты, миллиардеры, бойцы ММА и теннисисты», - рассказал мужчина.