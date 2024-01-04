Умер актер из сериалов «Глухарь» и «Склифосовский»

«Умер Петр Черняев. Петя <...> Киновед, кинокритик, журналист. Все пишут - актер. Да, еще и актер, еще и режиссер, еще и телеведущий», - написала Альперина.

Черняев родился в 1953 году в Москве. В 1978 году окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИК. Сниматься в кино актер начал с 2002 года и принял участие в создании более 100 кинокартин.

Черняев известен по своим ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь», «Склифосовский», «Универ», «Ранетки», «След» и другие. Последней работой Черняева стал фильм «Танки брода не ищут» режиссера Федора Петрухина. Премьера кинокартины запланирована на 2024 год.