В Сети на новогодних праздниках распространилось видео с дискотеки, снятой в Доме культуры Порхова Псковской области, Россия. Местные жители сплясали под хит Верки Сердючка «Гулянка», в которой звучат слова «Ще не вмерла Украiна» («Пока не умерла воля Украины»).

После публикации видео в российских соцсетях начали критиковать диджея, а также танцующих людей. Вскоре директор Дома культуры отчиталась, заявив, что диджея наказали. Также Дом культуры отменил все ближайшие дискотеки.

«Данная композиция была поставлена диджеем без какого-то злого умысла и смысла, случайно была не удалена из плейлиста», – оправдалась Анна Тарасенкова, директор Дома культуры Порхова Псковской области в российских СМИ. Но это не помогло избавиться от гневной критики жителей России. Директору посоветовали проверять плейлист диджея лично и следить качественно за музыкой на дискотеке.

Напомним, украинский артист Андрей Данилко на «Евровидении-2023» вышел с хитом, исполнив строчку «Russia, goodbye». Въезд в Россию артисту закрыт.