Публичное предложение руки и сердца пошло не по плану: что произошло?

Мужчина прокомментировал неудачу достаточно саркастически.

В видео, опубликованном в TikTok, собравшем почти 15 миллионов просмотров, безнадежный романтик, известный только как Валерио, танцевал со своей девушкой на одной из старейших и самых известных улиц в Риме - Виа Кондотти - в то время как местный тенор исполнял серенаду.

Валерио удивил свою девушку, опустившись на одно колено, прежде чем подарить кольцо, пока зрители смотрели и аплодировали.

Но все было не так, как представлял себе мужчина. Валерио смущенно смотрит в камеру, а его девушка отвечает отказом.

«Я этого не ожидала, я не готова… Это поэтому мы приехали в Рим?» - сказала его избранница.

Валерио подписал публикацию так: «Предложение руки и сердца пошло не так. Хорошо, что Cartier имеет 30-дневную политику возврата».

В комментариях пользователи начали дискуссию о публичных предложениях руки и сердца и о том, что они могут оказывать давление на человека, которому задают вопрос, чтобы он сказал «да», чтобы не разочаровывать своего партнера.

В частности, женщины поделились своим собственным опытом: «Мой бывший сделал предложение руки и сердца на вершине Лондонского глаза. Было так многолюдно и неловко. Не то предложение руки и сердца, которое я хотела. Я сказал "да", потому что все люди смотрели на нас, но через семь месяцев мы разошлись», «Публичные предложения руки и сердца существуют лишь для того, чтобы заставить женщину сказать "да"», «Я была бы расстроена. Когда мой бывший муж делал предложение руки и сердца, нас было только двое».

Смотрите видео здесь.