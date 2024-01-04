Находившийся за рулем в пьяном виде житель Тарту: «В моей жизни бывают взлеты и падения. То очень хорошо, то очень плохо»

Рауно Маркс, молодой человек из Тарту, понимает, что ему нужно много работать над собой, чтобы не оказаться на скамье подсудимых. «Жизнь идет то вверх, то вниз, в ней нет стабильности. Когда все идет хорошо, я чувствую, что могу позволить себе что-то в качестве награды, но это выходит из-под контроля», - говорит он, объясняя причины злоупотребления алкоголем.
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В среду днем в Тартуском уездном суде состоялось слушание по делу Рауно Маркса (29 лет). Молодого человека судят за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По окончании слушаний судья зачитал приговор, согласно которому мужчина был приговорен к 657 часам общественных работ, которые должны быть выполнены в течение двух лет, вместо 1 года 9 месяцев и 27 дней тюремного заключения. «Это ваш последний шанс. Если часть работы не будет выполнена, вам придется отправиться в тюрьму», - сказала Марксу судья Хели Силлаотс. Мужчина также лишится водительского удостоверения на три месяца и должен будет сдать его на хранение в Департамент транспорта. Мужчина должен будет оплатить 1224,30 евро расходов.