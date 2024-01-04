Находившийся за рулем в пьяном виде житель Тарту: «В моей жизни бывают взлеты и падения. То очень хорошо, то очень плохо»

В среду днем в Тартуском уездном суде состоялось слушание по делу Рауно Маркса (29 лет). Молодого человека судят за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По окончании слушаний судья зачитал приговор, согласно которому мужчина был приговорен к 657 часам общественных работ, которые должны быть выполнены в течение двух лет, вместо 1 года 9 месяцев и 27 дней тюремного заключения. «Это ваш последний шанс. Если часть работы не будет выполнена, вам придется отправиться в тюрьму», - сказала Марксу судья Хели Силлаотс. Мужчина также лишится водительского удостоверения на три месяца и должен будет сдать его на хранение в Департамент транспорта. Мужчина должен будет оплатить 1224,30 евро расходов.