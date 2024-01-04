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Эстонский блогер после посещения кафе люксового модного бренда: обычно я не говорю о ценах, но...

Геттер Трумси
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Анита Сибул.
Анита Сибул. Фото: Erakogu

Блогер и путешественница Анита Сибул встретила Новый год в американском портовом городе Майами, штат Флорида. Перед наступлением 2024 года Анита посетила кафе люксового модного бренда Dior, где за кофе ей пришлось заплатить немалую сумму.

В дизайнерском районе мегаполиса Майами, где расположены роскошные бутики и рестораны со знаменитыми шеф-поварами, также находится кафе французского модного бренда Dior. Кафе, расположенное на крыше магазина Dior, предлагает кофе, чай, выпечку и многое другое в окружении скульптур жирафов, медведей и тигров, сообщается на сайте miamidesigndistrict.com.

К сожалению, забронировать столик в кафе Dior заранее невозможно, поэтому посетителям советуют приехать пораньше, постоять в очереди, а затем, например, с пользой провести время в магазине.

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