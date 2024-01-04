Эстонский блогер после посещения кафе люксового модного бренда: обычно я не говорю о ценах, но...

В дизайнерском районе мегаполиса Майами, где расположены роскошные бутики и рестораны со знаменитыми шеф-поварами, также находится кафе французского модного бренда Dior. Кафе, расположенное на крыше магазина Dior, предлагает кофе, чай, выпечку и многое другое в окружении скульптур жирафов, медведей и тигров, сообщается на сайте miamidesigndistrict.com.