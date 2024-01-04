«Удивитесь, как быстро поднимется настроение!» Таллиннский врач рассказал, как привести себя в порядок после праздников

Важно не только уменьшить количество употребляемого сладкого, но и сократить приемы пищи в течение всего дня. «Если раньше за день у вас было четыре-шесть приемов пищи – три основных и два перекуса, уберите эти два перекуса, - советует врач. – Если есть реже, сами удивитесь, как быстро стабилизируется ваше настроение, появится бодрость. Чем чаще вы перекусываете, тем хуже для организма, тем чаще вы чувствуете усталость. А все потому, что организм привыкает к постоянной подпитке и ленится».

Для ощутимого восстановления организма врач советует посещать сауну 3-4 раза в неделю. Фото: Shutterstock

Если количество приемов пищи лучше сократить, то пить воду, наоборот, стоит почаще. Это поможет запустить работу пищеварительной системы и очистить организм. Лучше, если вода при этом будет комнатной температуры.

А вот чего делать не стоит, так это пить кофе и энергетические напитки. По сути, это психостимулянты, они обманывают мозг и сообщают, что в организме еще много энергии и резервов. На самом же деле уже все исчерпалось, и именно поэтому вы бежите заваривать себе кофе, чтобы себя подбодрить. «Запомните: такой обман организма в долгосрочной перспективе вообще не работает, а лишь ухудшает общее состояние, а если в краткосрочной перспективе вам нужно взбодриться, то прибегать к напиткам с кофеином лучше лишь в качестве большого исключения», – говорит Сергей Саади.