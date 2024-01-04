ПОКУПАЙТЕ ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ ⟩ Павел Глоба сулит денежную удачу двум знакам Зодиака в январе

Знаменитый астролог, писатель и публицист Павел Глоба сделал прогноз на январь 2024 года. Согласно предсказаниям, двум знакам зодиака улыбнется финансовая удача.
Скорпион
Представители водного знака в январе могут смело приобретать лотерейные билеты: Павел Глоба уверен, что один их них обязательно окажется выигрышным! Кроме того, в начале зимы Скорпионам вернут старые, забытые долги. Специалист по звездам советует не сходить с ума от денег, а четко прописать сферы расходов.
Водолей
Представители воздушного знака получат достойную премию. Начальство поощрит Водолеев не только финансово: руководство начнет доверять вам и перестанет постоянно перепроверять вашу работу. Свобода действий благотворно скажется на работоспособности Водолеев. В итоге представители знака к концу зимы получат гораздо больше, чем могли себе представить.