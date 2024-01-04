СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРА ⟩ Пять модных трендов 2024 года для женщин и мужчин

В постоянно меняющемся модном ландшафте зимний сезон и 2024 год характеризуются сильными контрастами: от лавандовых и томатно-красных акцентов до сдержанных тонов. Расцвет переживают грубый трикотаж, искусственный мех Teddy, корпоративный стиль и Grunge.

ДЛЯ ЖЕНЩИН

Сумка-круассан

В зимнем сезоне характерен минимализм, который проявляется и в аксессуарах. Сумки в виде полумесяца, или круассана, занимают главную роль на сцене аксессуаров. Сумки-круассан, стиль которых позаимствован во Франции, годятся на все случаи жизни. С одной стороны, они достаточно вместительны для повседневной носки, с другой, достаточно элегантны, чтобы с ними было не зазорно отправиться на вечеринку или в театр. Идеально, если она будет из искусственного меха.

Teddy или shearling

Неотъемлемым элементом зимнего сезона является теплая верхняя одежда, поэтому Кашерс призывает выбирать пальто из искусственного меха Teddy или куртки типа shearling. Это освежит любой гардероб. Куртки Shearling - пик сезона, воплощение элегантности и легкости. А если существенно похолодает, то альтернатива – стеганое пальто, которое согреет в мороз. Чтобы образ был законченным, подумайте об огромном шарфе.



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