СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРА ⟩ Пять модных трендов 2024 года для женщин и мужчин

Латвийский дизайнер Кашерс (настоящее имя Каспарс Блумс-Блуманис) выделил пять трендов 2024 года, которые актуальны в мужском и женском гардеробе.
В постоянно меняющемся модном ландшафте зимний сезон и 2024 год характеризуются сильными контрастами: от лавандовых и томатно-красных акцентов до сдержанных тонов. Расцвет переживают грубый трикотаж, искусственный мех Teddy, корпоративный стиль и Grunge.
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Сумка-круассан
В зимнем сезоне характерен минимализм, который проявляется и в аксессуарах. Сумки в виде полумесяца, или круассана, занимают главную роль на сцене аксессуаров. Сумки-круассан, стиль которых позаимствован во Франции, годятся на все случаи жизни. С одной стороны, они достаточно вместительны для повседневной носки, с другой, достаточно элегантны, чтобы с ними было не зазорно отправиться на вечеринку или в театр. Идеально, если она будет из искусственного меха.
Teddy или shearling
Неотъемлемым элементом зимнего сезона является теплая верхняя одежда, поэтому Кашерс призывает выбирать пальто из искусственного меха Teddy или куртки типа shearling. Это освежит любой гардероб. Куртки Shearling - пик сезона, воплощение элегантности и легкости. А если существенно похолодает, то альтернатива – стеганое пальто, которое согреет в мороз. Чтобы образ был законченным, подумайте об огромном шарфе.
Жакеты и рубашки
Корпоративный стиль вновь в моде: акцент сделан на женские деловые костюмы и солидные рубашки. Это не только создает стильный образ уверенной в себе бизнес-леди, но и повышает самооценку. Упомянутые элементы - обязательный элемент в гардеробе 2024 года. Они годятся и для офисного dress code, и для различных публичных мероприятий.
Трикотаж «оверсайз»
Женщинам, которые ценят комфорт, рекомендуются свитера большого размера или платье-свитер. Шерстяной свитер грубой вязки в сочетании с юбкой добавит легкости и ощущения уюта. Бежевый свитер оверсайз с юбкой, коричневые лоферы с золотистыми элементами – идеальное сочетание. Свитер согреет, а юбка с обувью создадут общий непринужденный образ.
Весенние мотивы
Цветочные мотивы в зимний сезон создадут ощущение скорого прихода весны. Цветы и яркие краски подарят ощущение легкости и свежести. И лавандовые оттенки, и томатно-красный тон украсят любой образ. И конечно же, такой лавандовый шарф освежит строгий брючный костюм с жакетом и сумку-круассан.
ДЛЯ МУЖЧИН
Стиль Grunge
У каждого мужчины в гардеробе должно быть несколько рубашек. Это элемент гардероба, который делает любой образ более стильным и изысканным. Солидная рубашка делает мужчину более привлекательным и статным, заставляет прямо держать спину. Впрочем, классические рубашки прекрасно дополняются стилем grunge образца 90-х, который характеризуется клетчатыми рубашками и майками дикой расцветки, брюками непривычного кроя, ботинками на широкой подошвой и зелеными штанами армейского типа. Это создает неряшливый, но в тоже время заметный общий образ.
Грубый трикотаж
«Для мужчин в нынешнем сезоне также актуальны свитеры, куртки и жилеты грубой вязки. Жилеты - вообще в фаворе. Дополнив жилет сорочкой нейтрального цвета, получаем универсальный стиль, который годится как в повседневной жизни, так и для визитов. Конечно, не надо забывать обыграть образ яркими акцентами: например, яркий свитер, с надетой под него контрастной рубашкой позволит выделиться и стать заметнее. А клетчатые брюки станут завершающим элементом», - говорит Кашерс.
Двубортные пиджаки
Мужчины тоже могут наслаждаться пиджаками - старой доброй классикой. В нынешнем сезоне вновь в моде двубортные пиджаки. На пике моды будут джентльмены, которые выберут этот элемент гардероба в таких нейтральных тонах, как серый или бежевый. При этом надо подчеркнуть, что пиджак почти всегда олицетворяет молодость и элегантность, так как классический силуэт подчеркивает широкие плечи и талию мужчины.
Смелая куртка
Качественная верхняя одежда – неотъемлемая часть мужского гардероба. Кожаные косухи или стеганые куртки и элегантные пальто играют первую скрипку в модном ансамбле. Каждый может найти свой баланс между пальто классического кроя и смелой верхней одеждой. Актуальны металлические оттенки, серые блестящие стеганые куртки или пальто «оверсайз». В идеале, если пальто будет в стиле Teddy, которое согреет в холодную пору.
Пальто «оверсайз»
Краеугольный камень зимней мужской моды - пальто «оверсайз». Это простота и элегантность одновременно. С одной стороны, такое пальто прекрасно дополнит одежду классического силуэта, например, при посещении оперы. С другой стороны, пальто «оверсайз» столь же удачно впишется в повседневную суетливую жизнь: в нем смело можно ходить и в магазин, и по делам.