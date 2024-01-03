Известный американский певец разводится с женой после 12 лет брака

После 12 лет брака артист разводится со своей супругой Рошель Маклин. Соответствующую информацию музыкант обнародовал на своей странице в соцсети. Супруги решили официально разорвать отношения через год после того, как объявили о кризисе в их супружеской жизни. «Как вы все знаете, мы разошлись уже больше года назад. Хотя мы надеялись на примирение, решили официально расторгнуть наш брак. Мы приняли это решение с глубокой любовью и уважением. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы двигаться вперед самым здоровым образом, уделяя особое внимание дружбе и совместному воспитанию наших девочек, которые находятся в центре внимания следующей главы. Мы ценим вашу доброту, уважение и конфиденциальность», - говорится в обращении бывших супругов.