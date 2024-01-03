Мужчина за 27 лет не пропустил ни одного рабочего дня и получил в благодарность кружку

Повар американской сети фастфудов Кевин Форд, который за 27 лет не пропускал ни одного рабочего дня, получил мизерный подарок за преданность своему делу. Компания вручила ему прозрачный пакет с чашкой Starbucks, билетом в кино, двумя ручками и конфетами. Видео распаковки презента стало вирусным в TikTok.

После этого случая дочь Форда, Серина, решила поддержать отца и запустила на благотворительной платформе GoFundMe сбор средств.

«Мы не просим денег, но, возможно, кто-то хочет поддержать, чтобы он мог посетить своих внуков», - написала женщина.

Желающих оказалось на удивление много. В целом удалось собрать более 439 тысяч долларов. После уплаты налогов и комиссии осталось всего 350 тысяч, но даже этой суммы было достаточно, чтобы Кевин купил желанный дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами в Пахрампе, что в американском штате Невада. Новый дом обошелся ему в 177 тысяч долларов.

Когда история Форда распространилась в сети, программа NBC «Today» предложила ему прилететь в Нью-Йорк, чтобы в конце концов навестить внуков, а также принять участие в прямом эфире на телевидении. И это был единственный день, когда Кевин пропустил работу за последние 27 лет.

«Я хочу поблагодарить всех во всем мире за то, что вы сделали. Теперь моим детям и внукам есть куда ко мне приехать в гости. Это действительно американская мечта, рождественское чудо какое-то», - сказал американец со слезами на глазах.

Остальные средства мужчина планирует потратить на ремонт. Кроме того, он помог дочери, а также часть суммы сохранил себе на пенсию.