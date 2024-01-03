Ноги посинели: «страшная болезнь» мужчины оказалась чем-то совсем иным

Мужчина провел несколько часов в интернете, изучая свои симптомы на одном из медицинских сайтов, и был уверен, что у него тромбоз глубоких вен. Обеспокоенный, он решил, что ему следует обратиться к врачу.

Мужчина, который нашел у себя «опасную болезнь» по описанию симптомов в сети, испытал чувство неловкости после того, как понял, почему его нога посинела. Об этом забавной истории вспомнил британский таблоид The Mirror.

Плохое самочувствие может заставить многих людей волноваться и иногда они идут на крайние меры, чтобы найти способ утолить боль. Многие из них используют интернет для поиска симптомов заболевания и борются с болезнями с помощью домашних средств, что не рекомендуется.

Хотя большинство людей записываются на прием к терапевту, если обнаруживают тревожную сыпь на теле или изменение цвета кожи, некоторые склонны к самодиагностике, изучая симптомы в сети. Так случилось и с Марком. В 2020 году мужчина провел несколько часов в интернете, изучая свои симптомы на одном из медицинских сайтов, и был уверен, что у него тромбоз глубоких вен. Обеспокоенный, он решил, что ему следует обратиться к врачу. Однако все оказалось не так, как он думал.

Марк рассказал о неприятном инциденте и поведал, что бросился в больницу только для того, чтобы ему сказали, что его беспокойство было напрасным.

«Пошел в скорую помощь, потому что мои ноги посинели, основываясь на информации из Интеренета решил, что у меня тромбоз глубоких вен. Неужели это оно? Нет! У меня болезнь "дурака", который не стирает свои новые джинсы перед тем, как надеть их. Хочется провалиться сквозь землю», - писал тогда мужчина в Twitter.