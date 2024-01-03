Самолет, направлявшийся из Таллинна в Египет, вынужден был совершить экстренную посадку

В ночь на среду, 3 января, в 3.42 украинская авиакомпания SkyUp Airlines рейсом FT8901 вылетела из аэропорта Таллинна в Хургаду, Египет. Рейс должен был прибыть через два часа и приземлиться в аэропорту Хургады в 7.42.

По данным Lennuabi и Flightradar24, рейс так и не достиг Египта. «Сегодняшний чартерный рейс SkyUp Airlines FT8901 Таллинн-Хургада столкнулся с технической проблемой неизвестного характера. После передачи экстренного вызова самолет Boeing 737-800 UR-SQP украинской авиакомпании успешно совершил экстренную посадку в аэропорту Варшавы в 5.36 утра», - сообщили Lennuabi на своей странице в Facebook в 10 утра.

До вечера никакой дополнительной информации о рейсе, совершившем аварийную посадку, не поступало. Примерно в половине четвертого вечера Lennuabi сообщили, что пассажиры, направляющиеся в Египет, смогут сесть на заменяющий рейс только в семь часов.

«Вылет заменяющего рейса SkyUp Airlines в настоящее время запланирован из Варшавы в Хургаду в 19.00, с расчетным временем прибытия в 23.46», - говорится в комментарии к сообщению.

Elu24 не удалось получить никакой дополнительной информации о рейсе. На момент публикации этой статьи авиакомпания SkyUp Airlines не ответила на запрос.