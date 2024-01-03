«Не каждый сможет воспользоваться лифтом!» Эстонка с ограниченной подвижностью, посетившая престижный концертный зал в Таллинне, возмущена

Кристель (имя изменено, известно редакции), проживающая в Тарту, 26 декабря отправилась в Таллинн на концерт, который проходил в концертном зале Alexela. Несмотря на то, что она осталась довольна концертом, в здании было несколько нюансов, которые ее разочаровали. «Чтобы воспользоваться лифтом, нужен сотрудник, который откроет лифт с помощью карточки. Иначе он не будет работать. Лифт не предназначен для людей пожилого возраста или с нарушением опорно-двигательного аппарата», - говорит эстонка, которая не смогла воспользоваться лифтом. Представитель концертного зала объясняет, что лифт работает с помощью карты именно для того, чтобы обеспечить разумное и основанное на потребностях пользование.