НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ ⟩ 50-летняя Хайди Клум порадовала поклонников откровенным видео

50-летняя немецкая супермодель Хайди Клум 2 января в Instagram опубликовала откровенный ролик, снятый на отдыхе.
Клум прошлась топлес. Модель показала фигуру сзади, представ в стрингах.
«Доброе утро», - написала знаменитость.
1 января модель показала, как они с мужем, немецким музыкантом Томом Каулитцем, отдыхали на пляже. Супруг Клум открыл игристое вино, залив ей экран камеры.
Хайди Клум вообще любит публиковать в социальных сетях откровенные фотографии или видео. Так, неделю назад она выставила в Instagram видео с пляжа, где она загорает топлес, слегка прикрывает одной рукой свою грудь. Спустя несколько дней Клум опубликовала похожее видео.