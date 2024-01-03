НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ ⟩ 50-летняя Хайди Клум порадовала поклонников откровенным видео

1 января модель показала, как они с мужем, немецким музыкантом Томом Каулитцем , отдыхали на пляже. Супруг Клум открыл игристое вино, залив ей экран камеры.

Хайди Клум вообще любит публиковать в социальных сетях откровенные фотографии или видео. Так, неделю назад она выставила в Instagram видео с пляжа, где она загорает топлес, слегка прикрывает одной рукой свою грудь. Спустя несколько дней Клум опубликовала похожее видео.