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НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ ⟩ 50-летняя Хайди Клум порадовала поклонников откровенным видео

Limon.ee
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Том Каулитц и Хайди Клум.
Том Каулитц и Хайди Клум. Фото: Faye Sadou/mpi/capital Pictures

50-летняя немецкая супермодель Хайди Клум 2 января в Instagram опубликовала откровенный ролик, снятый на отдыхе.

Клум прошлась топлес. Модель показала фигуру сзади, представ в стрингах. 

«Доброе утро», - написала знаменитость.

1 января модель показала, как они с мужем, немецким музыкантом Томом Каулитцем, отдыхали на пляже. Супруг Клум открыл игристое вино, залив ей экран камеры.

Хайди Клум вообще любит публиковать в социальных сетях откровенные фотографии или видео. Так, неделю назад она выставила в Instagram видео с пляжа, где она загорает топлес, слегка прикрывает одной рукой свою грудь. Спустя несколько дней Клум опубликовала похожее видео.

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