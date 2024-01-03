Микки Маус стал общественным достоянием. Теперь он будет пугать людей

В частности, как пишет Variety, американский независимый продюссер и режиссер Стивен ЛаМорт заявил о планах снять комедийный фильм ужасов, основанный на дебютном мультфильме о Микки Маусе «Пароходик Вилли» (Steamboat Willie), который был выпущен в 1928 году. В новой версии мышь-садист будет мучить группу ничего не подозревающих пассажиров парома. Производство планируется начать весной.

« "Пароход Вилли" приносил радость поколениям, но под его жизнерадостным внешним видом скрывается потенциал чистого, безумного ужаса. Это проект, о котором я мечтал, и мне не терпится представить миру извращенный взгляд на этого любимого персонажа», - заявил ЛаМорт.

Также он заявил, что продюсеры проекта работают с командой юристов, чтобы убедиться, что они остаются в рамках закона. В частности, в фильме будет использоваться имя персонажа «Пароход Вилли», а не «Микки Маус».

Примечательно, что незадолго до этого заявления вышел трейлер другого комедийного фильма ужасов о знаменитом мышонке - «Ловушка Микки Мауса» (Mickey’s Mouse Trap) от режиссера Джейми Бэйли.

Почему Микки Маус стал достоянием общественности

Авторские права Disney на «Пароходик Вилли» (самый ранний из сохранившихся звуковых мультфильмов, первый звуковой фильм студии Дисней и дебютный мультфильм о Микки Маусе) истекли 1 января 2024 года вместе с правом на оригинальные версии Микки и Минни Маус, так что теперь любой желающий сможет их использовать в своих проектах. Тем временем, авторские права на более поздние и более знакомые версии персонажей по-прежнему принадлежат компании.

В свою очередь компания Disney заявила, что будет бдительно защищать более поздние версии Микки.