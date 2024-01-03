Читатель возмущен: «Почему управа района Кесклинн следует советским традициям при организации рождественской ярмарки?»

«На таллиннской Ратушной площади и 31 декабря, и 1 января Дед Мороз все еще принимает. Как известно, по европейской традиции он посещает детей 24 декабря, и потом его нет до следующего декабря. То есть, это рождественская традиция, и Эстония принадлежит к этому культурному пространству», - описывает свое негодование читатель, обратившийся в редакцию.

«В советское время Рождество запретили, Деда Мороза переодели и насильно перенаправили на Новый год. Почему Таллиннская мэрия или управа района Кесклинн следует советским традициям при организации рождественской ярмарки?» - спрашивает он.

Мы связались с управой района Кесклинн и получили ответ от Моники Хауканымм.

«Рождественский рынок - продолжительное мероприятие, оно проходит не только во время Рождества, но также до и после него. Дед Мороз помогает поддержать праздничное настроение. Насколько нам известно, Дед Мороз ждет в гости детей весь период работы Рождественского рынка - с 1 декабря до 7 января. Так было и в прежние годы. Праздничное настроение не ограничивается этим периодом - после завершения работы рынка вокруг главной елки будет создан традиционный лабиринт из маленьких елочек», - комментирует старейшина района Кесклинн.