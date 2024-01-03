Пассажиры рейса «путешествие во времени», дважды пропустили Новый год

Это возможно, поскольку Гуам расположен к западу от международной линии смены дат в Тихом океане. Во время путешествия от него к востоку в определенный момент часы внезапно возвращаются к предыдущему дню.

United Airlines рекламировала специальный рейс, написав в Твиттере: «Живешь только один раз, но встретить Новый год можно дважды!». В Instagram авиакомпания написала: «Путешествие во времени реально».

К сожалению, для тех, кто забронировал билет на UA200, 2024 год начался с большой порции банальности. В конце концов рейс вылетел из Гуама в 13:49 1 января из-за задержки, то есть он прибыл в Гонолулу в 00:34 1 января.

Как только пассажиры вышли из самолета, прошли через аэропорт и направились в город, хлопушки для вечеринок уже давно взорвались, руки разъединились, а поздравления с Новым годом быстро превратились в невнятные воспоминания.

Многие продолжали выражать разочарование в Интернете. «Великолепная идея, жаль, что его задержали! Я должен был лететь этим рейсом. Двойного Нового года больше не будет», - написал один человек в X. Другой пассажир поделился: «У нас забронирован рейс. Весь наш отпуск мы планировали вокруг него в течение года. Только что получили сообщение, что он задерживается и приземлится не раньше 1:10 ночи».

В ответ на ситуацию United Airlines предложила помощь в перебронировании.

Пассажирам других рейсов, путешествующих по времени, повезло больше, поскольку их рейсам удавалось придерживаться расписания.

Рейс CX872 авиакомпании Cathay Pacific вылетел из Гонконга около часа ночи 1 января и прибыл в Сан-Франциско в 20:22 31 декабря. Рейс NH106 авиакомпании All Nippon Airways вылетел из Токио в 00:48 1 января и приземлился в Лос-Анджелесе в 17:12 31 декабря, что дает достаточно времени, чтобы дважды насладиться празднованием.