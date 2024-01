ВНИМАНИЕ! ⟩ Александр Ивашкевич в поиске моделей для фотопроекта в стиле Dior

О проекте

Узнаваемые силуэты Dior и особенная любовь маэстро к розам подарили миру новую концепцию моды - образ женщины-цветка - с мягкими линиями и аллюзиями на культуру классического балета. Кристиан Диор вернул в середине ХХ века женщин в мир женственности, которую почти стерли войны и революции. Мягкая линия плеч, ярко выраженные грудь и талия, юбка-колокол - таков классический силуэт всемирно известного New Look by Dior.