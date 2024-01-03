ВНИМАНИЕ! ⟩ Александр Ивашкевич в поиске моделей для фотопроекта в стиле Dior

«Элегантная женщина не может обойтись без аксессуаров!» - уверял великий кутюрье. Художественный стиль boudoir требует от фотографа умения показать женственность модели, ее чувственность и красоту тела, не переходя в вульгарность. Ретро-аксессуары Диор и других известных мировых брендов того периода из коллекции Фонда Александра Васильева станут связующим звеном истории на фотосессии - кружевное белье, шелковые чулки, винтажные корсеты и полупрозрачные платья, созданные великими кутюрье, подарят атмосферу французского шарма, легкости и игривости, позволят прикоснуться к миру Вечной Женственности.

Александр Ивашкевич - не нуждающийся в представлении фотохудожник, чьи работы в будуарном стиле были удостоены высоких наград на международных конкурсах.

Съемки будут проходить в замке Schloss Fall в Кейла-Йоа - исторические интерьеры и аура создадут волшебное настроение, а профессиональный фотограф подчеркнет естественную красоту, которая присуща только вам. Подтверждая слова самого Диора, такая фотосессия сделает женщину не только более красивой, но и определенно более счастливой.

Съемки пройдут на условиях TFP (Time for Print). Если модель попадает в проект, с ней подписывается договор об использовании фоторабот с ее участием в фотовыставках, презентациях/публикациях и продажах. Модель получает серию фотографий в костюмах от известных мировых брендов, а также приглашение на открытие выставки.