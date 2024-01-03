ВНИМАНИЕ! ⟩ Александр Ивашкевич в поиске моделей для фотопроекта в стиле Dior

Фотохудожник Александр Ивашкевич и Фонд коллекционера и историка моды Александра Васильева при участии MS Vintage объявляют кастинг моделей на участие в фотопроекте «Boudoir: костюмы и аксессуары прошлых лет (1900-1960 гг.)». Итоговая фотовыставка пройдет в замке Schloss Fall вместе с весенней экспозицией нарядов Dior из коллекции Васильева.
«Boudoir: костюмы и аксессуары прошлых лет (1900-1960 гг.)» - уникальный фотопроект, который будет представлен в галереях, художественных центрах, домах высокой моды и выставках на международном уровне.
Условия участия в кастинге:
- Рекомендуемый возраст: 23-40 лет
- Чистая кожа, без татуировок и пирсинга
- Готовность сниматься в белье
- Наличие модельного опыта не обязательно!
Просим моделей прислать свое портфолио:
- Фото в платье сидя и стоя (анфас/профиль, волосы убраны, отсутствие макияжа)
- Фото в купальнике сидя и стоя (анфас/профиль, волосы убраны, отсутствие макияжа)
- Просьба присылать актуальные фото не старше 2-х недельной давности
- Просьба в письме указывать свои контактные данные, город проживания, язык общения, рост, вес, параметры (объем груди, талии, бёдер)
Заявки присылать на мейл aliv.fote@gmail.com, указав темой письма «Фотопроект Boudoir Dior». Вы также можете отправить заявку с сайта. Заявки принимаются до 15 января 2024.
Присланная информация и персональные данные - конфиденциальны и не будут переданы третьим лицам.
О проекте
Узнаваемые силуэты Dior и особенная любовь маэстро к розам подарили миру новую концепцию моды - образ женщины-цветка - с мягкими линиями и аллюзиями на культуру классического балета. Кристиан Диор вернул в середине ХХ века женщин в мир женственности, которую почти стерли войны и революции. Мягкая линия плеч, ярко выраженные грудь и талия, юбка-колокол - таков классический силуэт всемирно известного New Look by Dior.
«Элегантная женщина не может обойтись без аксессуаров!» - уверял великий кутюрье. Художественный стиль boudoir требует от фотографа умения показать женственность модели, ее чувственность и красоту тела, не переходя в вульгарность. Ретро-аксессуары Диор и других известных мировых брендов того периода из коллекции Фонда Александра Васильева станут связующим звеном истории на фотосессии - кружевное белье, шелковые чулки, винтажные корсеты и полупрозрачные платья, созданные великими кутюрье, подарят атмосферу французского шарма, легкости и игривости, позволят прикоснуться к миру Вечной Женственности.
Александр Ивашкевич - не нуждающийся в представлении фотохудожник, чьи работы в будуарном стиле были удостоены высоких наград на международных конкурсах.
Съемки будут проходить в замке Schloss Fall в Кейла-Йоа - исторические интерьеры и аура создадут волшебное настроение, а профессиональный фотограф подчеркнет естественную красоту, которая присуща только вам. Подтверждая слова самого Диора, такая фотосессия сделает женщину не только более красивой, но и определенно более счастливой.
Съемки пройдут на условиях TFP (Time for Print). Если модель попадает в проект, с ней подписывается договор об использовании фоторабот с ее участием в фотовыставках, презентациях/публикациях и продажах. Модель получает серию фотографий в костюмах от известных мировых брендов, а также приглашение на открытие выставки.