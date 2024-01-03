ФОТО ⟩ «Минус 28, с учетом холодного ветра» Смотрите, в каком городе Эстонии сегодня утром было холоднее всего

Стоявшие несколько дней назад плюсовые температуры сменились 20 градусами мороза к утру первого дня нового года. «В Рыуге сейчас -27 , но ощущается это гораздо теплее, чем вчерашние -25 градусов», - пишет Урмас в группе Ilmahuvilised в Facebook, сообщает Elu24.