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ФОТО ⟩ «Минус 28, с учетом холодного ветра» Смотрите, в каком городе Эстонии сегодня утром было холоднее всего

Limon.ee
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Коллаж Elu24.
Коллаж Elu24. Фото: Marko Saarm

Стоявшие несколько дней назад плюсовые температуры сменились 20 градусами мороза к утру первого дня нового года. «В Рыуге сейчас -27 , но ощущается это гораздо теплее, чем вчерашние -25 градусов», - пишет Урмас в группе Ilmahuvilised в Facebook, сообщает Elu24.

В группе Ilmahuvilised жители Эстонии делятся фотографиями со своих термометров, показывая, насколько сильный мороз ударил по Эстонии.

Андрес, живущий в волости Эльва, делится, что в среду утром его встретили -26 градусов по Цельсию. «Зима официально наступила», - пишет он.

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