ФОТО ⟩ Американский рэпер вызвал шквал критики, опубликовав новые фото жены: «Он проповедует христианство, а потом делает подобные вещи»

«На этом этапе вы превращаете красивую молодую женщину в то, чем вы владеете и чем играете, а не в то, чем вы дорожит»", «Он проповедует христианство, а потом делает подобные вещи», «Бедняжка, Ким действительно увернулась от пули, если честно», «Это тот самый парень, который любит проповедовать всем о Боге и ценностях. Позвольте мне сказать вам одну странную вещь: присутствие вашей дочери в тиктоке не испортит ее. Ее папа публикует унизительные фотографии обнаженных женщин!», - пишут под публикацией.

Еще летом Бьянка не раз попадала под шквал критики, выходя на публику в одежде, которая больше напоминала нижнее белье и была чрезмерно откровенной. Особенно много скандалов возникло во время пребывания пары в Италии, где местные консервативные жители были в шоке от того, в каком виде девушка расхаживает по улицам.

Масла в огонь подлили любовные утехи рэпера и его жены во время катания на лодке в Венеции. Лодочная компания пожизненно внесла Канье в черный список клиентов, а местные власти взялись расследовать инцидент.

Подобное положение дел, по словам инсайдеров, не по душе и самой Бьянке. Недавно она поставила ультиматум Уэсту, потребовав перестать контролировать ее.

«Она сказала ему, что его недавнее поведение было неприемлемым и что он должен извиниться, потому что он подвергает их опасности и подает ужасный пример своим детям. Бьянке действительно надоело его стремление к вниманию, и она знает, что он не тот, кем он является на самом деле», - говорят источники.

Уэст и Цензори поженились в декабре 2022 года, всего через месяц после того, как Канье развелся с Ким Кардашьян.