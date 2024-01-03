46-летний американский рэпер Канье Уэст поделился в Instagram несколькими фото своей 28-летней жены Бьянки Цензори, на которых та позирует практически обнаженной, пишет Фокус.
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ФОТО ⟩ Американский рэпер вызвал шквал критики, опубликовав новые фото жены: «Он проповедует христианство, а потом делает подобные вещи»
Он опубликовал три снимка, сделанных в доме пары. На одном из них девушка стоит в микроскопических трусиках, а ее грудь едва прикрыта меховой полоской. В другом кадре она позирует в кожанном корсете корсете, а вместо лифа или бюстгальтера - две тонкие полоски, которые даже не полностью прикрывают соски. На третьем фото она накинула поверх откровенного ансамбля кожаный длинный плащ.
«В этом году без штанов», - гласит подпись.
Пользователи не смогли промолчать в ответ на публикацию подобных снимков. Многие отметили, что Бьянка выглядит очень печальной, а ее так называемая одежда не выдерживает никакой критики.
«Похоже на порно. Он любит кричать, как Крис Дженнер продает своих дочерей за деньги, и он не хочет этого для своих дочерей, но эти фотографии в порядке? Плюс тот факт, что эта женщина похожа на Кардашьян, делает это скорее шуткой», «Значит, Норт и Чикаго (дочери Канье Уэста и Ким Кардашьян - прим. ред.) смогут так одеваться, когда станут старше? Вы согласны, что ваши дети гуляют и видят, что люди ничего не носят на публике? Это идиотизм, а не гениальность», «Это немного жутковато, потому что она твоя жена, а ты обращаешься с ней как с человеческой куклой-доминантой»,
«На этом этапе вы превращаете красивую молодую женщину в то, чем вы владеете и чем играете, а не в то, чем вы дорожит»", «Он проповедует христианство, а потом делает подобные вещи», «Бедняжка, Ким действительно увернулась от пули, если честно», «Это тот самый парень, который любит проповедовать всем о Боге и ценностях. Позвольте мне сказать вам одну странную вещь: присутствие вашей дочери в тиктоке не испортит ее. Ее папа публикует унизительные фотографии обнаженных женщин!», - пишут под публикацией.
Еще летом Бьянка не раз попадала под шквал критики, выходя на публику в одежде, которая больше напоминала нижнее белье и была чрезмерно откровенной. Особенно много скандалов возникло во время пребывания пары в Италии, где местные консервативные жители были в шоке от того, в каком виде девушка расхаживает по улицам.
Масла в огонь подлили любовные утехи рэпера и его жены во время катания на лодке в Венеции. Лодочная компания пожизненно внесла Канье в черный список клиентов, а местные власти взялись расследовать инцидент.
Подобное положение дел, по словам инсайдеров, не по душе и самой Бьянке. Недавно она поставила ультиматум Уэсту, потребовав перестать контролировать ее.
«Она сказала ему, что его недавнее поведение было неприемлемым и что он должен извиниться, потому что он подвергает их опасности и подает ужасный пример своим детям. Бьянке действительно надоело его стремление к вниманию, и она знает, что он не тот, кем он является на самом деле», - говорят источники.
Уэст и Цензори поженились в декабре 2022 года, всего через месяц после того, как Канье развелся с Ким Кардашьян.