ФОТО ⟩ Житель Эстонии нашел в продуктовом шкафу кое-что необычное

Хейко из Пыльва каждые выходные заглядывает в продуктовый шкаф. Однако в последний раз вместо еды он обнаружил на верхней полке шкафа одежду. «Хотелось бы надеяться, что это останется шкафом для продуктов, а не для одежды», - говорит молодой человек. По словам члена MTÜ Põlvamaa Tsõõrimajandus, которая занимается обслуживанием шкафчика, это могло быть скорее всего рождественским жестом. «Кто-то хотел сделать что-то хорошее и оставил в шкафчике одежду», - говорит представитель MTÜ Põlvamaa Tsõõrimajandus.