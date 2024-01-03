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ФОТО ⟩ Житель Эстонии нашел в продуктовом шкафу кое-что необычное

Трийн Роос
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Шкафчики для фудшеринга в Пыльва.
Шкафчики для фудшеринга в Пыльва. Фото: Erakogu

Хейко из Пыльва каждые выходные заглядывает в продуктовый шкаф. Однако в последний раз вместо еды он обнаружил на верхней полке шкафа одежду. «Хотелось бы надеяться, что это останется шкафом для продуктов, а не для одежды», - говорит молодой человек. По словам члена MTÜ Põlvamaa Tsõõrimajandus, которая занимается обслуживанием шкафчика, это могло быть скорее всего рождественским жестом. «Кто-то хотел сделать что-то хорошее и оставил в шкафчике одежду», - говорит представитель MTÜ Põlvamaa Tsõõrimajandus.

Хейко, проживающий в Пыльва, каждую субботу и воскресенье заглядывает в продуктовый шкаф. Молодой человек, которому вчера исполнилось 29 лет, живет один в социальной квартире. Проблемы со здоровьем не позволяют ему ходить на работу, а поскольку его доход очень мал, продуктовый шкаф - это большая удача.

31 декабря Хейко обнаружил в шкафу нечто удивительное. Он также поделился фотографией в Facebook в группе Põlva kodanik. «Хотелось бы надеяться, что это останется шкафом для продуктов, а не для одежды», - пишет он под фотографией, возле которой видно, что на верхней полке шафчика лежит одежда.

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