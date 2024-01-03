Худшие выходки туристов в 2023 году: никогда так не делайте!

3. Туристы, обнажившиеся на Бали. Бали стал еще одним рассадником плохих туристов. Настолько, что остров уже депортирует людей за неуважение к местным обычаям и планирует начать взимать туристический налог, таким образом запретив массовый туризм. Особенно огорчает местных жителей желание иностранцев обнажаться на священных локациях. Например, этим летом сначала немецкий турист разделся догола в местном храме, а позже россиянина депортировали с острова за обнаженную съемку с 700-летним священным деревом. Еще одного россиянина выдворили из страны за полуобнаженное фото на священном месте.

4. Туристы, которые ночевали на Эйфелевой башне. В августе двух пьяных американцев нашли спящими на Эйфелевой башне в Париже. Они купили билеты на башню в воскресенье вечером в 22:40, но, спускаясь, перепрыгнули барьеры безопасности и утром были обнаружены охранниками. Это задержало открытие достопримечательности на час. Еще один турист решил спрыгнуть с Эйфелевой башни с парашютом, позже благополучно приземлившись на соседнем стадионе. Он пробрался на территорию башни в 5 утра до открытия для публики. И хотя его сразу же заметила охрана, ему удалось добраться до вершины и спрыгнуть с рюкзаком, в котором находился его парашют.

5. Турист, осквернивший древний храм в Японии. 17-летний парень из Канады вырезал имя на деревянной колонне храма 8-го века Тоседайдзи Кондо, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Японии повреждение культурных ценностей может повлечь за собой штраф в размере до 2 тысяч долларов или тюремное заключение на 5 лет.

6. Пассажир, открывший аварийную дверь в полете. Пассажиру рейса Asiana Airlines удалось открыть запасную дверь за несколько минут до приземления. Самолет приземлился благополучно, о пострадавших не сообщается. Подобные инциденты также были зарегистрированы в США, где пассажиры пытались открыть аварийные выходы. Например, в марте пассажир Delta открыл дверь, активировал надувную эвакуационную горку и вышел из самолета, пока он находился на взлетно-посадочной полосе. Мужчина был арестован.