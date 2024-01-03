Британская полиция расследуют первый случай виртуального группового изнасилования

Жертвой нападения в метавселенной стала девочка-подросток. В игре неизвестные мужчины напали на персонажа под управлением 16-летней девочки. Сотрудники полиции уверены, что пострадавшая получила настоящую травму, несмотря на то, что изнасилование носило виртуальный характер.

Как отмечает New York Post, жертва оказалась под влиянием эмоционального и психологического воздействия. Такое влияние более долгосрочно, нежели физические травмы. проблема в том, что пока в законодательной базе государства нет термина «виртуальное изнасилование». Сейчас в британском уголовном кодексе определение об изнасиловании может быть применено только в случае физического воздействия. Таким образом, что именно грозит злоумышленникам, пока неизвестно.