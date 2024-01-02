Осталось еще несколько дней для тех, кто хочет сфотографироваться в фотобудке рождественской ярмарки на Ратушной площади. Смотрите галерею, чтобы узнать, кто успел сфотографироваться к красивой будке в последние дни прошлого года!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто успел сфотографироваться в фотобудке рождественской ярмарки в последние дни 2023 года
На рождественской ярмарке в Старом городе Таллинна есть прекрасная фотобудка, где каждый желающий может попозировать перед камерой на фоне украшений ShiShi.