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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто успел сфотографироваться в фотобудке рождественской ярмарки в последние дни 2023 года

Limon.ee
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Осталось еще несколько дней для тех, кто хочет сфотографироваться в фотобудке рождественской ярмарки на Ратушной площади. Смотрите галерею, чтобы узнать, кто успел сфотографироваться к красивой будке в последние дни прошлого года!

 

На рождественской ярмарке в Старом городе Таллинна есть прекрасная фотобудка, где каждый желающий может попозировать перед камерой на фоне украшений ShiShi.

Фотобудка открыта с пятницы по воскресенье с 14.00 до 20.00, причем фотографии можно сделать бесплатно.

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