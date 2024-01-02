ФОТО И ВИДЕО ⟩ Звезду фильма «Черная пантера» сбил автомобиль, въехавший в толпу на тротуаре в новогоднюю ночь

Сейчас Бернанс находится в больнице. О произошедшем в соцсетях рассказала ее мама Патрисия. «Ей так больно, она не может отвечать на звонки... Ей очень больно, но она выздоравливает. У нее несколько сломанных костей, трещин и сколы зубов, но она благодарна Богу, что жива. Среди хаоса происшествия она сохраняет огромное чувство благодарности за саму жизнь», - написала она на странице дочери в Instagram.

Позже на связь вышла и сама Керри. Она поделилась с обеспокоенными поклонниками тем, что все еще испытывает боль, но уже чувствует, что идет на поправку. «К сожалению, я не могу отвечать всем, кто присылает сообщения, но я хочу сказать спасибо. Мне так больно, я сейчас не могу ходить... Но я знаю, что Бог добр, просто сейчас было не мое время», - добавила звезда фильмов Marvel.

Преступника, сбившего Бернанс и еще восемь человек, задержали. По данным People, перед аварией он поругался с незнакомцем и чтобы избежать встречи с полицейскими, которых вызвали очевидцы, сел в машину, проехал несколько кварталов и врезался в толпу.