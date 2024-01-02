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Мать эстонца, попавшего в серьезную аварию на Бали: восстановление сына будет долгим и потребует много сил

Геттер Трумси
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Бали. Снимок иллюстративный.
Бали. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Незадолго до Рождества убитая горем мать поделилась в социальных сетях, что ее сын Сийм попал в серьезную аварию на Бали и ему требуется 30 000 евро на две важные операции. Огромная сумма была собрана в считанные часы, и многие жители Эстонии стали держать кулачки за Сийма. Теперь мать поделилась с Elu24 новой информацией о состоянии здоровья сына.

«С вашей помощью первое большое препятствие возможно сразу преодолеть», - написала 23 декабря в социальных сетях Реэлика, поблагодарив неравнодушных, которые протянули руку помощи ее сыну. Сийм попал в аварию на Бали, и ему нужны были деньги на две операции, говорится в посте.

К моменту публикации статьи деньги были уже собраны, причем всего за несколько часов.«Люди просто замечательные, а деньги на две операции для моего сына собраны. Впереди еще долгий путь, но с вашей помощью первое большое препятствие будет преодолено», - поблагодарила Реэлика.

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