Мать эстонца, попавшего в серьезную аварию на Бали: восстановление сына будет долгим и потребует много сил

Незадолго до Рождества убитая горем мать поделилась в социальных сетях, что ее сын Сийм попал в серьезную аварию на Бали и ему требуется 30 000 евро на две важные операции. Огромная сумма была собрана в считанные часы, и многие жители Эстонии стали держать кулачки за Сийма. Теперь мать поделилась с Elu24 новой информацией о состоянии здоровья сына.