Незадолго до Рождества убитая горем мать поделилась в социальных сетях, что ее сын Сийм попал в серьезную аварию на Бали и ему требуется 30 000 евро на две важные операции. Огромная сумма была собрана в считанные часы, и многие жители Эстонии стали держать кулачки за Сийма. Теперь мать поделилась с Elu24 новой информацией о состоянии здоровья сына.
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Мать эстонца, попавшего в серьезную аварию на Бали: восстановление сына будет долгим и потребует много сил
«С вашей помощью первое большое препятствие возможно сразу преодолеть», - написала 23 декабря в социальных сетях Реэлика, поблагодарив неравнодушных, которые протянули руку помощи ее сыну. Сийм попал в аварию на Бали, и ему нужны были деньги на две операции, говорится в посте.