Глоба назвал счастливчиков: им в начале года улыбнется удача в лотерее

Близнецы, будьте готовы к финансовому взлету: астрологические звезды предсказывают, что удача улыбнется вам во всех сферах жизни. Ожидайте поступления денег, возможно, премии или неожиданной подработки. Также, в конце января может прийти повышение зарплаты или крупная сумма денег.

Раки, вас также ждет финансовая удача. Начиная с 12 января, новый цикл начнется в вашей профессиональной сфере. Возможно, вам назначат новые обязанности или появится новый коллега. Ожидайте также появления человека, который поможет вам продвинуться по карьерной лестнице.

Скорпионы, готовьтесь к финансовому взлету: с 12 января вы можете начать работать в новом коллективе или вам могут предложить дополнительные обязанности. Инициативность и упрямство помогут вам закрыть или продвинуть вопрос по финансам. Эти захватывающие предсказания астролога Павла Глобы обещают заставить сердца трех знаков зодиака биться быстрее в ожидании финансового успеха.