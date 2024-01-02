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СМОТРИТЕ ⟩ Девушка, которая спаслась от террористов ХАМАС: это единственная причина, по которой меня не изнасиловали

Марью Рянк
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Миа Шем.
Миа Шем. Фото: Kuvatõmmis Youtube'i videost / @חדשות 13

21-летняя Миа Шем была взята в заложники 7 октября во время музыкального фестиваля на границе с Газой. Позднее было опубликовано видео, на котором Шем, получившей ранение во время захвата, оказывают медицинскую помощь. Она лежит на кровати пока ей перевязывают раненую руку.

Миа Шем находилась в заложниках 54 адских дня, в течение которых ее морили голодом и унижали. Она боялась, что каждый день будет последним в ее жизни. По словам Шем, имеющей двойное гражданство - израильское и французское, - ее похититель большую часть времени держал ее под постоянным наблюдением в темной комнате в Газе.

Недавно девушка дала интервью израильскому телевидению, в котором рассказала, что была только одна причина, по которой ее не изнасиловали, пока она была в заложниках.

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