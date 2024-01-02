СМОТРИТЕ ⟩ Девушка, которая спаслась от террористов ХАМАС: это единственная причина, по которой меня не изнасиловали

Миа Шем находилась в заложниках 54 адских дня, в течение которых ее морили голодом и унижали. Она боялась, что каждый день будет последним в ее жизни. По словам Шем, имеющей двойное гражданство - израильское и французское, - ее похититель большую часть времени держал ее под постоянным наблюдением в темной комнате в Газе.