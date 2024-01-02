ФОТО ⟩ Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поссорились на публике

54-летняя американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек, 51, публично поссорились во время новогоднего отдыха. Об этом пишет Page Six.

Звездную пару заметили во время шопинга на острове Сен-Бартельми, территория Франции. Супруги посетили элитные бутики столицы Карибского острова Густавия.

Когда они рассматривали и примеряли некоторые украшения, Аффлек был замечен, насупив брови и подняв руку к голове во время, казалось бы, напряженного разговора со своей женой, которая стояла на месте, слушая и глядя вокруг.

Несмотря на то, что он все еще был недоволен, актер в конце концов достал телефон и сфотографировал несколько раз возлюбленную, которая позировала на камеру. Позже Со временем они нежно обнялись и крепко поцеловались в губы.