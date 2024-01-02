ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Мелания Трамп отсутствовала на семейном праздновании Рождества и Нового года

«Надеюсь, она поправится. Надеюсь, все будет в порядке, но это трудный, очень трудный вопрос», - отметил Трамп, добавив, что Мелания «посылает свою любовь» тем, кто встречал Новый год.

«Она знает, наверное, около 95 процентов людей в этой комнате. Мы просто хотим пожелать Амалии, чтобы она как можно скорее поправилась», - подытожил политик, не став уточнять, что за болезнь у его тещи.

President Trump at Mar-a-Lago on New Year's Eve 2023! pic.twitter.com/YmUSIJ8QHI — Shannon Ford (@shannonfordUSA) January 1, 2024

По словам источника из близкого окружения экс-первой леди, миссис Трамп оставила семью, чтобы ухаживать за Амалией. «Мелания всегда была очень предана всей своей семье. Неудивительно, что это Рождество она провела со своей больной матерью».

На новогоднем фото, опубликованном в соцсети, изображены сам Трамп, Дональд Трамп-младший, Кимберли Гилфойл, Бэррон Трамп, Иванка Трамп, муж Джаред Кушнер и их дети, Тиффани Трамп и ее муж Майкл Булос.

В свете того, что Трамп будет участвовать в борьбе за пост президента, появилась информация об активизации и его супруги. Она решила поддержать мужа и больше внимания уделять дипломатическим моментам и публичным выступлениям.

«Трамп и его семья настолько уверены в том, что он снова станет президентом, что инсайдеры в Мар-а-Лаго говорят, что он достиг соглашения с Меланией об активизации дипломатических выступлений на высшем уровне в 2024 году. Мелания понимает, что пришло ее время пополнить ряды исторических первых леди и оставить свой след в истории… Во второй раз она чувствует себя лучше подготовленной к своей потенциальной роли», - сообщил инсайдер.

Мелания присутствовала на похоронах Розалин Картер в конце ноября, а также на церемонии натурализации граждан в Национальном архиве в начале декабря. С тех пор на публике она больше не появлялась.