ВИДЕО ⟩ Криштиану Роналду довел мать до слез роскошным подарком

Нападающий саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду сделал сюрприз своей матери Марии Долорес Авейру, подарив ей на День рождения дорогостоящий автомобиль.
Португалец прилетел на Мадейру, чтобы поздравить мать с 69‑летием. В социальных сетях опубликовано видео, на котором запечатлен момент получения подарка – перевязанного красной лентой Porsche Cayenne. Именинница не смогла сдержать эмоций.
«Если она счастлива, то это потому, что ее сын помнит ее, а не из‑за стоимости подарка. Уважайте своего отца, свою мать и вы проживете долго», – написала в социальных сетях сестра футболиста Катя Авейру.
❗️— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 31, 2023
Cristiano Ronaldo gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday. ❤️pic.twitter.com/eRCEYnXuxX