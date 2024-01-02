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ВИДЕО ⟩ Криштиану Роналду довел мать до слез роскошным подарком

Limon.ee
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Криштиану Роналду и его мать.
Криштиану Роналду и его мать. Фото: MASSIMO PINCA

Нападающий саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду сделал сюрприз своей матери Марии Долорес Авейру, подарив ей на День рождения дорогостоящий автомобиль.

Португалец прилетел на Мадейру, чтобы поздравить мать с 69‑летием. В социальных сетях опубликовано видео, на котором запечатлен момент получения подарка – перевязанного красной лентой Porsche Cayenne. Именинница не смогла сдержать эмоций.

«Если она счастлива, то это потому, что ее сын помнит ее, а не из‑за стоимости подарка. Уважайте своего отца, свою мать и вы проживете долго», – написала в социальных сетях сестра футболиста Катя Авейру.

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