ВИДЕО ⟩ Криштиану Роналду довел мать до слез роскошным подарком

Португалец прилетел на Мадейру, чтобы поздравить мать с 69‑летием. В социальных сетях опубликовано видео, на котором запечатлен момент получения подарка – перевязанного красной лентой Porsche Cayenne. Именинница не смогла сдержать эмоций.

«Если она счастлива, то это потому, что ее сын помнит ее, а не из‑за стоимости подарка. Уважайте своего отца, свою мать и вы проживете долго», – написала в социальных сетях сестра футболиста Катя Авейру.