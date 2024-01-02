Хитрый лайфхак: зачем класть винные пробки в холодильник

Часто, когда дело доходит до домашних дел, натуральные средства более эффективны, чем дорогие моющие средства. Именно поэтому пробки, которые часто остаются на столе после празднования, очень полезны в этом плане.

Чтобы устранить неприятные запахи, которые возникают внутри приборов, можно положить пробку на полку в холодильнике или морозильной камере. Их даже можно разрезать на части и разложить по разным местам.

Такое использование пробок очень эффективно, поскольку они изготовлены из пористого материала, который впитывает влагу и неприятные запахи. Кроме того, вы можете добавить каплю эфирного масла лимона или других цитрусовых, чтобы ароматизировать внутреннюю часть устройства, пишет Glavred.