ВИДЕО ⟩ Неизвестные художники оставили на закрытом катке в Хаапсалу пошлые рисунки: мы хотим «вознаградить» авторов

Спортивная база Хаапсалу делится на своей странице в Facebook видео, на котором мужчина при помощи лопаты для уборки снега чертит фигуры на катке. «На закрытой территории теннисного центра Krahviaia были обнаружены автопортреты неизвестных художников», - пишут они в посте.

«Мы надеемся на новогоднее чудо и внимание добрых людей, чтобы наше обращение было замечено и распространено, и дошло до художников, которые не указали свое имя на работах. Мы хотим, чтобы выставка была правильно организована, а авторы были "вознаграждены". Просим присылать информацию на personal@hsb.ee», - сказано в публикации.

Спортивные базы предоставят возможность любому, кто захочет помочь, но о своем желании нужно сообщить заранее. «Если у кого-то есть желание заниматься спортом и избыток энергии, мы с радостью предоставим возможность его выплеснуть, как в наших спортивных залах, так и расчищая снег вокруг спортивных объектов. Мы предоставим лопаты для уборки снега и другое необходимое оборудование, а также подскажем, что делать».

В данном случае произведения искусства на катке доставляют спортивному клубу головную боль, и приходится прикладывать немало усилий, чтобы привести каток в порядок.

«Важно, чтобы нашим спортивным объектам не был нанесен ущерб в неподходящее время и в неподходящем месте. В данном случае необходимо приложить немало усилий, чтобыубрать на данный момент уже застывшее произведение искусства и вновь открыть каток»

Сулев Варе, член правления Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ, говорит, что время уборки зависит от температуры на улице. «В очень холодную погоду на изготовление качественного льда уходит больше времени (слои не соединяются)», - говорит он, добавляя, что всего «художников» было трое, но фактически на катке трудились двое из них.

«Цель поста - чтобы люди не вели себя необдуманно и не портили чужой, тяжелый труд», - говорит Варе.