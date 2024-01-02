ФОТО ⟩ «Ощущалось как минус 31!» Смотрите, какие температуры зафиксировали сегодня жители Эстонии в своих регионах

Несколько дней назад плюсовые температуры сменились 20 градусами холода в некоторых местах к утру первого дня нового года. «В Тартумаа было 23 градуса мороза, но ощущалось как минус 31», - пишет Кармен в группе Ilmahuviliste в социальных сетях, сообщает Elu24.