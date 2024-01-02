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ФОТО ⟩ «Ощущалось как минус 31!» Смотрите, какие температуры зафиксировали сегодня жители Эстонии в своих регионах

Limon.ee
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Мороз. Снимок иллюстративный.
Мороз. Снимок иллюстративный. Фото: Marko Saarm

Несколько дней назад плюсовые температуры сменились 20 градусами холода в некоторых местах к утру первого дня нового года. «В Тартумаа было 23 градуса мороза, но ощущалось как минус 31», - пишет Кармен в группе Ilmahuviliste в социальных сетях, сообщает Elu24.

В группе Ilmahuvilised в Facebook жители Эстонии делятся фотографиями своих термометров, показывая, насколько сильный мороз ударил по стране.

«В Циргулинна в волости Валга 23 градуса мороза», - начинает своим постом обсуждение Сийри. Всего за несколько часов под публикацией жительницы Валга появились сотни комментариев.

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