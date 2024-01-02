Венеция вводит новые ограничения для туристов: что запретят с 2024 года

Как пишет The Associated Press со ссылкой на заявление городских властей, начиная с июня 2024 года туристические группы будут ограничены до 25 человек, что составляет примерно половину вместимости туристического автобуса. Кроме того, на улицах города будет запрещено использование громкоговорителей.

Городские власти уверяют, что новая политика направлена на улучшение условий передвижения групп через исторический центр Венеции, а также через часто посещаемые острова Мурано, Бурано и Торчелло.

Венеция уже давно является одним из самых популярных среди туристов городов мира, что создает неудобства как самим гостям, которые вынуждены стоять в огромных очередях и толпиться на популярных локациях, так и местным жителям, которые уже давно позабыли, что такое спокойная жизнь. В течение нескольких лет местные власти активно борются с чрезмерным туризмом, вводя все новые и новые ограничения.