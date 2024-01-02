ВИДЕО ⟩ Новогоднее поздравление от Дмитрия Нагиева вызвало жаркие споры в Сети

«С Новым годом Вас! С новым, добрым, мирным, красивым, сытным, справедливым, свободным, надежным. С Новым годом! Будем жить. Все будет хорошо. С Нвым годом!»

«Смотрите как интересно, он просто поздравил с Новым годом, а каждый понял по своему», - пишет один пользователь. «Нормальные люди знают, что Дима против войны! С Новым годом!», - добавляет второй. «По комментариям - заслуженный артист Украины!», - шутит еще один пользователь. «С Новым Годом! Спасибо за поддержку Украины. Слава Украине», - мелькают несколько похожих комментариев. «Юлит... Говорит намеками... А что бы конкретно высказать свою позицию духа не хватает... Дешевая душонка! Минус в карму», - пишут недовольные подписчики.