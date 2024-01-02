ФОТО И ВИДЕО ⟩ Как Вайкуле, Брежнева и другие звезды встречали Новый год

Блогер, создательница и владелица YouTube-канала «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова встретила Новый год с танцами.

Вот такой сказочный Новый год был у Светланы Лободы.

Популярный рижский блогер Яна Брук и ее итоги года.

Украинская инфлюенсер София Стужук, которая совсем недавно отправлялась в Турцию, где ей провели ряд пластических операций на лице.

Поздравление от предпринимателя и организатора благотворительных ужинов в поддержку Украины Евгения Чичваркина.

Очаровательная Рената Литвинова с котом.

Праздничный актёр театра и кино Александр Филиппенко.

Участница Евровидения в 2015 году от Латвии Амината показала, как собирается на праздник.

Андрей Макаревич и «Машина времени» поздравили своих слушателей.

Лайма Вайкуле тоже поздравила всех с Новым годом.

Новогодние эмоции от Веры Брежневой.

Артур Смольянинов о любви в Новый год.

А певец Маркус Рива провожал 2023 год в Египте.