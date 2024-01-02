ФОТО И ВИДЕО ⟩ Как Вайкуле, Брежнева и другие звезды встречали Новый год

Новый 2024 год уже вступил в свои законные права. Пришло время заглянуть в аккаунты знаменитостей. Как они встретили праздник, делится RUS TVNET.
Блогер, создательница и владелица YouTube-канала «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова встретила Новый год с танцами.
Вот такой сказочный Новый год был у Светланы Лободы.
Популярный рижский блогер Яна Брук и ее итоги года.
Украинская инфлюенсер София Стужук, которая совсем недавно отправлялась в Турцию, где ей провели ряд пластических операций на лице.
Поздравление от предпринимателя и организатора благотворительных ужинов в поддержку Украины Евгения Чичваркина.
Очаровательная Рената Литвинова с котом.
Праздничный актёр театра и кино Александр Филиппенко.
Участница Евровидения в 2015 году от Латвии Амината показала, как собирается на праздник.
Андрей Макаревич и «Машина времени» поздравили своих слушателей.
Лайма Вайкуле тоже поздравила всех с Новым годом.
Новогодние эмоции от Веры Брежневой.
Артур Смольянинов о любви в Новый год.
А певец Маркус Рива провожал 2023 год в Египте.