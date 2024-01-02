ТРАГЕДИЯ В МУСТАМЯЭ ⟩ Большие собаки напали на трехкилограммового шпица, который теперь борется за жизнь в ветклинике

«Наша мама изо всех сил пыталась спасти Полли от зубов собак, да так, что пострадали и ее руки», – рассказывает в социальных сетях Хедди, хозяйка пожилого шпица, о том, как в прошлую пятницу ее маленький либимец был покусан большими сородичами. Владелец собак скрылся с места происшествия и найти его пока не удалось.