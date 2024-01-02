ФОТО ⟩ Омолодившаяся Мадонна собрала всех шестерых детей на праздники

Знаменитость встретила Новый год на карибском острове. В честь праздника к ней присоединились все дети.
65-летняя американская певица Мадонна поделилась снимками с празднования Нового 2024 года со всеми шестью своими детьми во время отпуска на карибском острове Сен-Бартельми. Фото звезда сцены выложила в Instagram с почти 20 млн подписчиков.
На одном кадре знаменитость соединила кружевное бюстье со шляпой Gucci 'Canvas Wide Brim' за 750 долларов и подписала свой новый пост словами из песни Inner City 1988 года Good Life.
«Позвольте мне отвезти вас туда, куда, я знаю, вы точно хотите уехать. Это хорошая жизнь. Счастливого 2024 года!» – обратилась к фанатам артистка.
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