Вт, 2.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ Новогоднее обращение Путина вызвало множество догадок: неужели это искусственный интеллект?

Инна-Катрин Хейн
Copy
Новогоднее обращение Владимира Путина к жителям России.
Новогоднее обращение Владимира Путина к жителям России. Фото: Adrien Fillon/ZUMA Press Wire/Scanpix

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина вызвало в социальных сетях лавину комментариев, в которых пользователи задавались вопросом, не прибегнул ли Путин к помощи искусственного интеллекта.

Главную часть новогоднего торжества в России - речь президента - смотрят по всей стране. Новогоднее обращение к народу, транслируемое по телевидению, - традиция, заложенная бывшим советским лидером Леонидом Брежневым, и транслируется до наступления полуночи во всех 11 часовых поясах России, пишет Newsweek.

В своем обращении 31 декабря прошлого года Путин заявил, что «мы сможем решить самые сложные проблемы» и что «нет такой силы, которая могла бы нас разделить». Вскоре после этого выступления в социальных сетях стали появляться комментарии о том, что в его внешности и речи было что-то роботизированное.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх