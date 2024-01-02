ВИДЕО ⟩ В США банда байкеров напала на звезду сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

На записи, сделанной очевидцем, видно, как звезда популярного в конце 90-ых сериала «Беверли-Хиллз, 90210» едет по Голливудскому бульвару в Лос-Анджелесе, прежде чем выйти из машины и сразиться с группой мотоциклистов. Зиринг наносит первый удар одному из байкеров перед его машиной. Затем он толкает его на землю.

Несколько секунд спустя к нему подъезжают другие байкеры и окружают его. Четверо из них бьют актера в течение нескольких секунд, после чего он пытается сбежать, пересекая оживленную улицу. Двое из байкеров погнались за ним, и один из них схватил актера за рубашку и потянул его назад.

Actor Ian Ziering gets into a fight with bikers in Hollywood



Officers were called to Hollywood Boulevard and Highland Avenue around 3 p.m. following reports of a fight that occurred after a group of bikers were driving recklessly in the area



According to TMZ, a police report… pic.twitter.com/FONvTkwagd — Unlimited L's (@unlimited_ls) January 1, 2024

Один нападавший толкает звезду к припаркованной красной машине, но Зиринг продолжает сопротивляться и пинать его. Затем второй падает, пытаясь сбить Зиринга с ног через дорогу, но в конце концов догоняет его и наносит удар прямо ему в голову. К ним присоединяется еще один байкер, по всей видимости, женщина, стараясь посильнее ударить Иэна.

В конце концов Зирингу удается сбежать на Аллее славы в Голливуде. Один из байкеров медленно преследует его еще некоторое время, а другие наблюдают за всем.

Неясно, что именно стало причиной ссоры, но TMZ сообщил, что один из байкеров, похоже, подрезал машину Зиринга, из-за чего тот вышел и ударил первого человека.

Старшая дочь звезды, Миа, присутствовала при инциденте, который ее напугал и очень расстроил. После инцидента отец подошел к ней, чтобы утешить ее. Актер никак пока что не прокомментировал драку, но в полицейском протоколе он указан как жертва.