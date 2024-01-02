Астролог покойной принцессы Дианы рассказала, какие неприятности ждут короля Чарльза в 2024 году

По ее словам, для короля Чарльза дела обстоят не так, как ему хотелось бы. Более того, его личные проблемы могут отразиться в более широкой семье Содружества, угрожая дестабилизировать его душевное спокойствие

«Уран - мятежная планета, и пока принц Гарри и Меган продолжают раскачивать королевскую лодку, его роль короля страны и Содружества требует модернизации. 2024 год станет поворотным моментом для самого Чарльза», - заявила Франк.

Она добавила, что Чарльз столкнется с трудностями в этом году, поскольку «так долго ждал, чтобы получить трон, и оказался в положении, когда пытается удержаться на фоне перемен».

Тем временем его жена Камилла, которую часто называют «скалой короля», проведет 2024 год, «внедряя свои собственные инициативы в королевскую жизнь». Дебби отметила, что Ее Величество - очень закрытый человек. Она прилежно исполняет свою официальную роль на публике, но чтобы восстановить силы, ей необходимо уединение и пребывание подальше от всеобщего внимания.

Хотя его отношения с принцем Гарри остаются натянутыми, Чарльз пригласил своего сына присутствовать на его коронации в мае 2023 года, когда пара публично воссоединилась в последний раз. Монарх также поднял тост за четвертый день рождения своего внука Арчи в тот же день на частном обеде.

В ноябре он получил подарок от Арчи и его двухлетней сестры Лилибет. Это было записанное видео, на котором двое его внуков поют ему поздравления с днем рождения. Принц Гарри позвонил отцу и поздравил его с 75-летием.

Год назад, после выхода мемуаров «Запасной», где принц Гарри написал немало неприятных фактов о своей семье и отношениях в ней, он признавался, что хотел бы «вернуть» брата и отца.

Что касается принца Уильяма и Кейт Миддлтон, то они, по информации в СМИ, совершенно не готовы мириться с Сассексами после их скандальных интервью и не могут простить им многое из сказанного.