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ВЕЗУНЧИКИ МЕСЯЦА И ВАЖНЫЕ ДАТЫ ⟩ Прогноз от эстонского астролога на январь: романтические знакомства в самых неожиданных местах!

Limon.ee
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Кристина Иванова
Кристина Иванова Фото: Из личного архива

Астролог Кристина Иванова составила прогноз для всех знаков Зодиака на январь 2024 года специально для читателей портала Limon.ee. Скорее узнайте, что приготовил для нас первый месяц нового года.

«Январь нового года встретит нас ретроградностью Меркурия, – говорит Кристина Иванова. – Надо дать ему как следует разогнаться приблизительно до 7 числа и тогда будет можно все, чего не стоило делать последние три недели».

С 7 по 17 января – лучшее время для того, чтобы взяться за что-то масштабное и, возможно, сложное. Начатые в этот период дела несложно довести до конца. Это стоит учесть при планировании первого месяца нового года. Период подходит для:

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