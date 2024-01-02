Астролог Кристина Иванова составила прогноз для всех знаков Зодиака на январь 2024 года специально для читателей портала Limon.ee. Скорее узнайте, что приготовил для нас первый месяц нового года.
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ВЕЗУНЧИКИ МЕСЯЦА И ВАЖНЫЕ ДАТЫ ⟩ Прогноз от эстонского астролога на январь: романтические знакомства в самых неожиданных местах!
«Январь нового года встретит нас ретроградностью Меркурия, – говорит Кристина Иванова. – Надо дать ему как следует разогнаться приблизительно до 7 числа и тогда будет можно все, чего не стоило делать последние три недели».