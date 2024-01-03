ГОРОСКОП НА 3 ЯНВАРЯ ⟩ Звезды предостерегают от излишних эмоций

Дева

Очень интересными и во всех отношениях приятными обещают быть новые знакомства. Вероятны также встречи с людьми, с которыми вас связывают приятные воспоминания. Не упустите благоприятный момент для того, чтобы напомнить о себе давним знакомым, друзьям детства и юности. Не следует также уклоняться от обсуждения вопросов делового характера – можно получить интересные предложения.

Родственники ведут себя несколько непредсказуемо, их замечания кажутся обидными и не совсем понятными. Любимый человек ждет от вас многого, но на уступки идет крайне неохотно, что не лучшим образом сказывается на развитии отношений.

Весы

Отличный день для тех, кто стремится успеть многое и ни минуты не теряет зря. Постарайтесь составить план действий заранее – это самый лучший способ избежать недоразумений и путаницы. Можно делать покупки, в том числе крупные, оказывать помощь родственникам и друзьям. Пойдет на пользу общение с представителями старшего поколения, неспешные беседы позволят узнать много нового.

Поездки и активный отдых поднимут настроение и позволят расширить круг общения. Проявив инициативу, вы сможете познакомиться с людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы, произвести на них благоприятное впечатление. День также подходит для романтического признания – если, конечно, вы абсолютно уверены в своих чувствах.

Скорпион