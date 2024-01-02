«Если вы без одежды, то должны выйти отсюда, мадам», – сказал один из посетителей тренажерного зала, на что Натали ответила: «Я одета».

Незнакомец добавил, что достаточно долго работает в сфере развлечений и понимает, в чем дело. Он также попросил не снимать его без разрешения и пошел к выходу.

Guy in the gym presses me for wearing painted paints… 🤬 pic.twitter.com/3w85pCEEfv — natalie reynolds (@onlynatreynolds) December 27, 2023

Этот короткий ролик, опубликованный в соцсети X (бывший Twitter), жестко раскритиковали пользователи Сети.

В тот же день Натали начала оправдываться в социальных сетях. Девушка утверждает, что на ней был гимнастический бюстгальтер и штаны для купания.

«Почему все реагируют так, будто я голая? Многие носят такие штаны в тренажерном зале. Но в моем случае такая реакция, будто это конец света», – удивилась стримерша и дала ссылку на клип с другим блогером, занимающемся подобными экспериментами.