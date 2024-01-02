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ВИДЕО ⟩ Провела эксперимент: девушка пришла в спортзал без одежды (1)

Limon.ee
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Женщина. Иллюстративный снимок.
Женщина. Иллюстративный снимок. Фото: Da Antipina / Shutterstock

Модель и стримерша Натали Рейнольдс провела необычный социальный эксперимент, посетив спортзал с краской на теле вместо одежды. Один из присутствующих там мужчин выразил свое недовольство и попросил девушку убраться прочь, пишет Naine.

«Если вы без одежды, то должны выйти отсюда, мадам», – сказал один из посетителей тренажерного зала, на что Натали ответила: «Я одета».

Незнакомец добавил, что достаточно долго работает в сфере развлечений и понимает, в чем дело. Он также попросил не снимать его без разрешения и пошел к выходу.

Этот короткий ролик, опубликованный в соцсети X (бывший Twitter), жестко раскритиковали пользователи Сети.

В тот же день Натали начала оправдываться в социальных сетях. Девушка утверждает, что на ней был гимнастический бюстгальтер и штаны для купания.

«Почему все реагируют так, будто я голая? Многие носят такие штаны в тренажерном зале. Но в моем случае такая реакция, будто это конец света», – удивилась стримерша и дала ссылку на клип с другим блогером, занимающемся подобными экспериментами.

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