ЧТО ОНИ УВИДЕЛИ? ⟩ Ведьмы разложили в телешоу карты на Каю Каллас и Владимира Путина

Вечером 1 января в эфире Kanal 2 вышла традиционная программа «Что принесет 2024 год?». В программе, в частности, рассматривалось, что в наступившем году ждет Владимира Путина и Каю Калас.
О здоровье и тяжелой болезни президента России Владимира Путина ходит много слухов. «Я вижу, что это произойдет в 2024 году, и у России будет новый президент. Владимир Путин покинет свое кресло», – заявила эстонская ведьма Рут Пукман в эфире шоу, раскладывая карты таро, и добавила, что ей даже доводилось предсказывать, как человек займет президентское кресло.