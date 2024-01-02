Вт, 2.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ЧТО ОНИ УВИДЕЛИ? ⟩ Ведьмы разложили в телешоу карты на Каю Каллас и Владимира Путина

Limon.ee
Copy
Ведьмы разложили карты на Каю Каллас и Владимира Путина в телешоу.
Ведьмы разложили карты на Каю Каллас и Владимира Путина в телешоу. Фото: Tairo Lutter / IMAGO/SNA / kuvatõmmis saatest / Elu24 kollaaž

Вечером 1 января в эфире Kanal 2 вышла традиционная программа «Что принесет 2024 год?». В программе, в частности, рассматривалось, что в наступившем году ждет Владимира Путина и Каю Калас.

О здоровье и тяжелой болезни президента России Владимира Путина ходит много слухов. «Я вижу, что это произойдет в 2024 году, и у России будет новый президент. Владимир Путин покинет свое кресло», – заявила эстонская ведьма Рут Пукман в эфире шоу, раскладывая карты таро, и добавила, что ей даже доводилось предсказывать, как человек займет президентское кресло.

Карты Пукман говорят о том, что в начале года дела у Путина будут идти очень хорошо, а планы удастся реализовать, однако есть и признаки неудач, связанных с его здоровьем. «В какой-то период он в любом случае будет полностью прикован к постели. Если только он не собирается уехать в другую страну...», – сказала ведьма.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх