ЧТО ОНИ УВИДЕЛИ? ⟩ Ведьмы разложили в телешоу карты на Каю Каллас и Владимира Путина

О здоровье и тяжелой болезни президента России Владимира Путина ходит много слухов. «Я вижу, что это произойдет в 2024 году, и у России будет новый президент. Владимир Путин покинет свое кресло», – заявила эстонская ведьма Рут Пукман в эфире шоу, раскладывая карты таро, и добавила, что ей даже доводилось предсказывать, как человек займет президентское кресло.

Карты Пукман говорят о том, что в начале года дела у Путина будут идти очень хорошо, а планы удастся реализовать, однако есть и признаки неудач, связанных с его здоровьем. «В какой-то период он в любом случае будет полностью прикован к постели. Если только он не собирается уехать в другую страну...», – сказала ведьма.