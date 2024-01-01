Недостаток именно этого витамина может быть причиной проблем с пищеварением

Витамин D наиболее известен своей ролью в поддержании хорошего настроения и здоровой иммунной системы, но исследования показывают, что он также играет ключевую роль в здоровье кишечника и его важнейших полезных бактерий.
Исследования показывают, что витамин D способствует разнообразию микробиома кишечника и даже восстанавливает хорошие бактерии в пищеварительном тракте. При недостатке витамина D состав микробиома кишечника может измениться. Более здоровый кишечник может эффективнее усваивать витамин D.