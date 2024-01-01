Терапевт Лаура Валк, которая недавно разместила в социальных сетях видеоролик о домашнем насилии во время праздников, откровенно рассказала о том, как много лет назад она сама вырвалась из жестоких отношений. «Никто не мог мне помочь, потому что я сама не принимала решения», - говорит Валк.
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«Никто не мог мне помочь, потому что я сама не принимала решения»: Известный эстонский терапевт рассказала об опыте насильственных отношений
Лаура Валк, терапевт, которая недавно рассказала о домашнем насилии, поделилась своей историей о том, как много лет назад ей удалось вырваться из жестоких отношений. Она призывает всех документировать эпизоды насилия.