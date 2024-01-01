«Никто не мог мне помочь, потому что я сама не принимала решения»: Известный эстонский терапевт рассказала об опыте насильственных отношений

Терапевт Лаура Валк, которая недавно разместила в социальных сетях видеоролик о домашнем насилии во время праздников, откровенно рассказала о том, как много лет назад она сама вырвалась из жестоких отношений. «Никто не мог мне помочь, потому что я сама не принимала решения», - говорит Валк.