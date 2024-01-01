Худшие выходки туристов в 2023 году: никогда так не делайте

Туристическое издательство Fodor's вспомнило шесть худших поступков туристов в 2023 году, которые лучше никогда не повторять.

1. Туристы, перевернувшие гондолу в Венеции. В начале декабря 2023 года во время проезда под невысоким мостом возле площади Сан-Марко гондольер просил пассажиров оставаться на своих местах и прекратить фотографировать, однако эти просьбы были проигнорированы. В результате лодка перевернулась вместе со всеми, кто был на борту – вставая со своих мест во время движения гондолы, непослушные пассажиры спровоцировали нарушение равновесия ее центра тяжести.

2. Туристы, которые разрисовали Колизей. Рим – еще одно популярное направление в Италии, страдающее от чрезмерного туризма и дурацких выходок туристов. Этим летом местные власти минимум три раза ловили гостей, решивших разрисовать одну из самых знаковых достопримечательностей города – 2000-летнюю арену Колизей. Сначала 27-летний парень вырезал на его стенах имена себя и своей девушки. Позже его выследили в Англии, и он извинился за вандализм. Буквально через месяц свои инициалы на стенах Колизея решили нанести сначала девушка из Швейцарии, а потом 17-летний подросток из Германии. В Италии нанесение ущерба культурному наследию влечет за собой крупный штраф в размере примерно 19 тысяч долларов США и тюремное заключение сроком до пяти лет.